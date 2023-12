الصحة العالمية تدعو لتحرك عاجل يعالج الأزمة الصحية في السودان

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمات الصحية والإنسانية المتفاقمة في ذلك البلد الذي أنهكته الحرب، وطالبت المجتمع الدولي بزيادة المساعدات المالية.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس عبر منصة “إكس”: “هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصعيد النزاع في السودان، حيث تتفاقم الأزمات الإنسانية والصحية مع نزوح مئات آلاف الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال”.

