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الصحة العالمية: تسجيل 23 وفاة بداء الفيالقة في بولندا

منذ 53 دقيقة
آخر تحديث: 14 - سبتمبر - 2023 8:19 مساءً
شعار منظمة الصحة العالمية

شعار منظمة الصحة العالمية

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قالت منظمة الصحة العالمية الخميس إن بولندا سجلت 23 وفاة مرتبطة بداء الفيالقة حتى 11 سبتمبر\أيلول.

وذكرت المنظمة أنه تم الإبلاغ عن إجمالي 166 حالة إصابة بالمرض ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات جديدة منذ السابع من سبتمبر\أيلول.

وتُسبب بكتيريا (ليجيونيلا) المرض، الذي قد يؤدي إلى شكل حاد من الالتهاب الرئوي.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الطريقة الأكثر شيوعا لانتقال العدوى هي استنشاق الغبار الجوي الملوث الناتج عن رذاذ الماء أو الطائرات النفاثة أو رذاذ من مصادر مياه ملوثة.

وصرحت السلطات في أغسطس\آب بأن جهاز الأمن الداخلي البولندي يحقق فيما إذا كان المرض قد تفشى نتيجة العبث المتعمد بمنظومة المياه.

وأضافت المنظمة أن مصدر العدوى لم يُحدد بعد وأن التحقيقات لا تزال جرية لمعرفة مصدر تفشي المرض.

    المصدر :
  • رويترز

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