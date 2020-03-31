الصحة العالمية تشكر الملك سلمان على معالجة المصابين بكورونا مجانا

توجه مدير الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على التوجيه الذي أطلقه أمس الإثنين بمعالجة جميع المقيمين على أرض المملكة المصابين بفيروس كورونا مجانا.

وكتب في تغريدة على حسابه الرمسي على تويتر: هذا ما تعنيه #الصحة_للجميع شكراً خادم الحرمين الشريفين على قيادتكم والتزامكم لضمان حصول الجميع على الخدمات الصحية اللازمة لمكافحة كوفيد 19. وتابع قائلاً:” نأمل بأن تحذو دول أخرى حذوكم في القيادة والتضامن.”

وكان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة أعلن في مؤتمر صحفي الإثنين أن الملك سلمان أمر بعلاج جميع مرضى كورونا في المملكة من المواطنين والمقيمين والمخالفين لنظام الإقامة مجاناً.

في حين أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، تسجيل 154 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في المملكة إلى 1453،

يذكر أنه استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية سابقاً لجميع الدول والرامي إلى تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار فيروس كورونا، وجه خادم الحرمين الشريفين في التاسع من مارس، بتقديم دعم مالي قدره 10ملايين دولار أميركي لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة “كوفيد – 19”.