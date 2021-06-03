الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"الصحة العالمية": تطعيم الأطفال ضد "كورونا" ليس أولوية قصوى

3 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 3 - يونيو - 2021 8:54 مساءً
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

A A A
طباعة المقال

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا “ليس أولوية قصوى” في ظل نقص اللقاحات.

في سياق متصل، دعا مدير منظمة الصحة العالمية، سابقاً الدول الى عدم تطعيم الأطفال والفتيان ضد “كوفيد-19” والتبرع باللقاحات لمنصة “كوفاكس”، بهدف إعادة توزيعها على الدول التي تحتاج إليها.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي، إنه وفق المسار الذي تسلكه الأمور، فإن العام الثاني من انتشار الوباء سيكون “أكثر فتكا بكثير” من العام الأول.

وبدأت أغلب دول العالم بتلقيح الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض “كوفيد 19″، مثل كبار السن ومن يعانون الأمراض المزمنة. وتعتزم عدة دول متقدمة، البدء بتلقيح الأطفال والفتية ضد فيروس كورونا المستجد، عقب النجاح في تطعيم السكان البالغين.

وتشير البيانات الصحية إلى أن الأطفال الصغار من بين الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما أنهم لا يعانون الأعراض الشديدة عندما تنتقل إليهم العدوى.

    المزيد من أخبار العالم

    عملية تسليح أوكرانيا تتواصل
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    صواريخ "ناسامز" المتطورة.. حارسة البيت الأبيض في طريقها لأوكرانيا
    من مكان الحادثة في تكساس
    أكثر حوادث تهريب البشر فتكاً.. ارتفاع ضحايا شاحنة المهاجرين في تكساس
    وزارة الخزانة الأميركية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    عقوبات أمريكية جديدة على روسيا.. أبرزها الذهب وصناعة الدفاع

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
    الامتحانات الرسمية - لبنان
    توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر
    الليرة اللبنانية والدولار
    دولار السوق السوداء يحلق لمستوى جديد.. فكم سجل نهاية الأسبوع؟