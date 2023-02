الصحة العالمية تطلق نداءً لجمع 43 مليون دولار لمنكوبي الزلزال

أطلقت منظمة الصحة العالمية نداءً إنسانيا لجمع 43 مليون دولار لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن المنظمة أطلقت نداء، الأحد، لجمع 43 مليون دولار لمواجهة تداعيات الزلزال في تركيا وسوريا.

ونقل حساب المنظمة على تويتر عن غيبريسوس قوله إن منظمة الصحة وزعت 110 أطنان من الإمدادات الطبية على المناطق المتضررة من الزلزال في جميع أنحاء سوريا.

وأكد خلال مؤتمر صحافي من سوريا أن المنظمة تعمل مع الشركاء لتوفير الرعاية الطبية المتخصصة للمتضررين من الزلزال، مشيرا إلى أنها تعمل أيضا في جميع المناطق المنكوبة بما في ذلك شمال غرب البلاد.

تخفيف العقوبات

ورحب بتخفيف الولايات المتحدة للعقوبات على سوريا، كما عبر عن تقديره “لحكومة دمشق للسماح بعبور قوافل الإغاثة الأممية، وكذلك الإجراءات الرامية لزيادة وصول تلك القوافل للمتضررين”.

وقال المدير العام للمنظمة إنه التقى رئيس النظام السوري بشار الأسد، مشيرا إلى أن الأخير عبر عن “انفتاحه” للنظر في معابر حدودية إضافية لنقل المساعدات في ظل هذه الحالة الطارئة.

LIVE from #Syria: Media briefing on the earthquake response with @DrTedros https://t.co/a1xYYnG4lF

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 12, 2023