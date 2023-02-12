الأحد 21 رجب 1444 ﻫ - 12 فبراير 2023 |
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الصحة العالمية تطلق نداءً لجمع 43 مليون دولار لمنكوبي الزلزال

منذ ساعة واحدة
شعار منظمة الصحة العالمية

شعار منظمة الصحة العالمية

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أطلقت منظمة الصحة العالمية نداءً إنسانيا لجمع 43 مليون دولار لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن المنظمة أطلقت نداء، الأحد، لجمع 43 مليون دولار لمواجهة تداعيات الزلزال في تركيا وسوريا.

ونقل حساب المنظمة على تويتر عن غيبريسوس قوله إن منظمة الصحة وزعت 110 أطنان من الإمدادات الطبية على المناطق المتضررة من الزلزال في جميع أنحاء سوريا.

وأكد خلال مؤتمر صحافي من سوريا أن المنظمة تعمل مع الشركاء لتوفير الرعاية الطبية المتخصصة للمتضررين من الزلزال، مشيرا إلى أنها تعمل أيضا في جميع المناطق المنكوبة بما في ذلك شمال غرب البلاد.

تخفيف العقوبات

ورحب بتخفيف الولايات المتحدة للعقوبات على سوريا، كما عبر عن تقديره “لحكومة دمشق للسماح بعبور قوافل الإغاثة الأممية، وكذلك الإجراءات الرامية لزيادة وصول تلك القوافل للمتضررين”.

وقال المدير العام للمنظمة إنه التقى رئيس النظام السوري بشار الأسد، مشيرا إلى أن الأخير عبر عن “انفتاحه” للنظر في معابر حدودية إضافية لنقل المساعدات في ظل هذه الحالة الطارئة.

التداعيات أسوأ

وأضاف المسؤول الأممي أنه سيزور مناطق شمال غرب سوريا، التي أشار إلى أن تأثير الزلزال عليها “أسوأ”.

في السياق، أكد مارتن غريفيثس مفوض الإغاثة الأممية، اليوم الأحد، أن سوريا بحاجة لفتح مزيد من المعابر لمرور قوافل الإغاثة لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد الاثنين الماضي.

“فتح المزيد من المعابر”

وقال غريفيث عبر حسابه على تويتر إن شاحنات الإغاثة الأممية تتدفق إلى شمال غرب سوريا.

وأضاف “نحتاج إلى فتح المزيد من نقاط العبور والحصول على المزيد من المساعدة لسوريا بسرعة”.

يشار إلى أن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في كل من تركيا وسوريا ارتفعت إلى أكثر من 35 ألف قتيل، بالإضافة إلى آلاف المصابين، وفق آخر حصيلة رسمية.

    المصدر :
  • العربية

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