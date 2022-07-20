الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
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الصحة العالمية تعلن عدد إصابات ووفيات جدري القردة في العالم

منذ 56 دقيقة
ارتفاع عدد الإصابات عالمياً بجدري القرود

ارتفاع عدد الإصابات عالمياً بجدري القرود

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الأربعاء إن المنظمة أكدت 14 ألف إصابة بمرض جدري القردة في جميع أنحاء العالم فضلا عن خمس وفيات بالمرض في أفريقيا.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن أغلب الحالات التي تم تأكيدها حتى الآن تم رصدها في أوروبا خاصة بين المثليين لكن كل الوفيات وقعت في أفريقيا التي عادة ما شهدت موجات تفش للمرض في السابق.

ومن المقرر أن تعقد المنظمة غدا الخميس اجتماعا ثانيا للجنة ستقرر ما إذا كان التفشي الحالي للمرض يشكل حالة طوارئ صحية عامة تستدعي القلق الدولي وهو أعلى مستوى من التأهب لديها.

وقال جيبريسوس “بغض النظر عن توصية اللجنة، ستواصل منظمة الصحة العالمية فعل كل ما في وسعها لدعم الدول لوقف انتقال العدوي وإنقاذ الأرواح”.

    المصدر :
  • رويترز

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