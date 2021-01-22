الصحة العالمية: توريدات اللقاحات عبر آلية "كوفاكس" قد تبدأ في فبراير

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أن توريدات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا عبر آلية “كوفاكس” الدولية قد تبدأ في شهر فبراير المقبل.

وأشار إلى أن “كوفاكس” وقعت اتفاقا مع شركتي “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية حول توريد 40 مليون جرعة من لقاحهما.

وفي الربع الأول من 2021 من المتوقع الحصول على الـ 150 مليون جرعة من لقاح شركة “أسترازينيكا” البريطانية – السويدية، التي تم تطويرها بالتعاون مع جامعة أوكسفورد البريطانية.

وأشار المدير العام لمنظمة الصحة إلى أن “كوفاكس” تتجه نحو توريد ملياري جرعة من اللقاحات حتى نهاية العام، مرحبا بنية الولايات المتحدة الانضمام إلى هذه الآلية، معتبر أن ذلك “يجعلنا أقرب من تنفيذ الوعود الخاصة بـ “كوفاكس”.