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الصحة العالمية توصي بأن تراقب الصين الوفيات الزائدة بسبب كوفيد-19

منذ 7 دقائق
الصحة العالمية

الصحة العالمية

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قالت منظمة الصحة العالمية الاثنين إنها أوصت بأن تراقب الصين الوفيات الزائدة بسبب كوفيد-19 للحصول على صورة أشمل لتأثير ارتفاع عدد الإصابات هناك.

وقالت الصين السبت إن نحو 60 ألف شخص مصابين بكوفيد-19 ماتوا في المستشفيات منذ أن تخلت عن سياسة (صفر كوفيد) الشهر الماضي، وهي زيادة ضخمة عن الأرقام التي أعلنتها قبل أن تواجه انتقادات عالمية بسبب البيانات المتعلقة بكوفيد-19.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة لرويترز في بيان ردا على سؤال بشأن الصين “توصي منظمة الصحة العالمية بمراقبة الوفيات الزائدة، مما يوفر لنا فهما أشمل لتأثير كوفيد-19”.

وأضافت “هذا مهم بشكل خاص خلال فترات الزيادة الكبيرة في الأعداد عندما يكون النظام الصحي تحت ضغط كبير”.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أنه لم يتحدد موعد لاجتماع آخر مع مسؤولين صينيين بعد أن تحدث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس مع ما شياو وي مدير لجنة الصحة الوطنية الصينية في مطلع هذا الأسبوع، لكنها ستواصل العمل مع الصين لتقديم المشورة والدعم.

    المصدر :
  • رويترز

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