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الصحة العالمية توصي باستخدام لقاح جديد للملاريا

منذ ساعة واحدة
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

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أوصت منظمة الصحة العالمية الاثنين باستخدام لقاح ثان للملاريا لكبح المرض الذي ينقله البعوض ويهدد حياة البشر.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي في جنيف “منذ عامين بالضبط تقريبا، أوصت منظمة الصحة العالمية بالاستخدام الواسع النطاق لأول لقاح للملاريا في العالم يسمى آر.تي.إس.إس”.

وأضاف “اليوم، يسعدني أن أعلن أن منظمة الصحة العالمية توصي بلقاح ثان يسمى آر/21 ماتريكس-إم للوقاية من الملاريا لدى الأطفال المحتمل إصابتهم بالمرض”.

وقال تيدروس إن اللقاح طورته جامعة أكسفورد البريطانية، وسيطرح في دول أفريقية في أوائل عام 2024 وسيتوافر في منتصف عام 2024 في دول أخرى، مضيفا أن الجرعات ستتكلف ما بين دولارين وأربعة دولارات.

وقال تيدروس “تراجع منظمة الصحة العالمية الآن اللقاح من أجل الإجازة الأولية، وهو ختم موافقة منظمة الصحة العالمية، مما يمكن التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) ويونيسيف من شراء اللقاح من الشركات المصنعة”.

وينتج معهد الهند للأمصال لقاح آر/21 ماتريكس-إم بكميات كبيرة ويستخدم مادة ماتريكس إم المساعدة من شركة نوفافاكس.

وأضاف تيدروس أن المنظة أوصت أيضا بلقاح كيودينجا لشركة تاكيدا للعقاقير ضد حمى الضنك للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ست سنوات إلى 16 سنة ويعيشون في مناطق تمثل فيها العدوى مشكلة صحية عامة كبيرة.

وتنتشر حمى الضنك في المناخين الاستوائي وشبه الاستوائي وهي عدوى فيروسية تنتقل من البعوض أيضا إلى البشر.

    المصدر :
  • رويترز

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