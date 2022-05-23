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الصحة العالمية: جدري القردة لن يتحول إلى وباء مثل كورونا

منذ 23 ساعة
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

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أكدت منظمة الصحة العالمية أن جدري القردة لن يتحول إلى وباء مثل فيروس كورونا وذلك لوجود لقاح له، منوهة أن على الدول ان تكون شفافة بالإعلان عن الإصابات إذا وقعت.

وفي مقابلة خاصة مع “قناة العربية” أوضح مدير الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية عبدالناصر أبو بكر، أنه يجب التوعية من مرض جدري القردة وكيفية التعامل معه.

كذلك، قال إن لقاحه موجود وفعال للحالات المصابة وتمت الموافقة عليه لكنه يحتاج لاختبارات، وأضاف أن المنظمة تنصح بتطعيم الحالات المصابة والمخالطين لهم فقط.

إلى ذلك، أكد أنه لا يوجد أي دولة بمنأى عن خطر انتشار جدري القردة، داعيا جميع الدول العربية للتأهب لرصد أي إصابة.

يذكر أن الصحة العالمية كانت أعلنت السبت، أنه تم الإبلاغ عن 92 حالة مؤكدة، و28 حالة يشتبه بإصابتها بجدري القرود في 12 دولة عضو لا يتوطن فيها الفيروس عادة، لافتة إلى أنها ستقدم مزيدا من الإرشادات والتوصيات للدول حول كيفية الحد من انتشار العدوى.

وتنتقل هذه العدوى من إنسان لآخر بين أشخاص على اتصال جسدي وثيق، لاسيما مع الحالات التي تظهر عليها أعراض.

بحسب ما أوضحت المنظمة الأممية، إلا أنها أكدت في رسالة طمأنة، أن تفشي هذا المرض لا يشبه على الإطلاق وبأي شكل الأيام الأولى لجائحة كوفيد -19 لأنه لا ينتقل بسهولة.

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