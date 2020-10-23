“الصحة العالمية”: دول كثيرة تشهد ارتفاعاً مطّرداً في الإصابات الوبائية

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن دول كثيرة تشهد ارتفاعاً مطّرداً في الإصابات الوبائية.

في سياق متصل، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 41.1 مليون شخص بعد تسجيل رقم قياسي جديد من الإصابات بـ423 ألف حالة يوميا، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية.

واستقر عدد الوفيات عند 1.1 مليون حالة، سجل 613 ألف منها في القارة الأميركية، و261 ألف في أوروبا، و137 ألف في جنوب آسيا، المناطق الثلاثة الأكثر تضررا من الوباء.

وكشفت إحصاءات منظمة الصحة أن تفشي وباء كوفيد-19 يتسارع في العالم حيث تم تسجيل عدد قياسي من الإصابات المعلنة خلال 7 أيام الأسبوع الماضي بلغ نحو مليونين، وإن تراجع عدد الوفيات.

وأظهرت إحصاءات المنظمة أن عدد الوفيات الجديدة ينخفض على الرغم عن ارتفاع عدد الإصابات في معظم أنحاء العالم.