"الصحة العالمية": قلقون إزاء صحة المدنيين المحتجزين في غزة

أبدت منظمة الصحة العالمية قلقها إزاء صحة المدنيين المحتجزين في غزة.

ويعيش شمال قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، جولة قصف إسرائيلية عنيفة غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وجددت إسرائيل، قصفها المدفعي على محيط مستشفى الشفاء الواقع في غرب قطاع غزة، بحسب مراسل “العربية/الحدث”، الذي أفاد بوقوع اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والمقاتلين الفلسطينيين في محيط المستشفى الأكبر في القطاع.

ويستهدف العدو الإسرائيلي مولد كهرباء خلف مستشفى الشفاء في غزة.

بدوره، عبر مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية عن مخاوفه من قصف إسرائيل للمستشفى، قائلا “نخشى أن يقصف الاحتلال المستشفى ويدمره على رؤوسنا”.

وبين أن مخزون الوقود سينفد غداً، محذراً من أنه “بعد عشر دقائق من انقطاع الكهرباء سيموت مرضى التنفس الاصطناعي جميعهم”.

وأضاف: “استنفدنا كل قطرة وقود في قطاع غزة، وهذا تحذير أوجهه للعالم. المجتمع الدولي لم يقدم لنا أي شربة ماء ولا لتر وقود، ونحن في أزمة حقيقية”.