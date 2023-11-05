"الصحة العالمية": قلقون بشأن التقارير عن انقطاع الاتصالات مرة أخرى في غزة

أبدت منظمة الصحة العالمية قلقها بشأن التقارير عن انقطاع الاتصالات مرة أخرى في غزة بالتزامن مع القصف العنيف.

وفي الوقت الذي تشن فيه إسرائيل غارات غير مسبوقة تستهدف شمال وغرب وجنوب شرقي مدينة غزة، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الأحد، أن إسرائيل قطعت خطوط الإنترنت والاتصالات الهاتفية في قطاع غزة، للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول.

وقالت الشركة في بيان “نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الرئيسية والتي تمت إعادة وصلها سابقاً للفصل مرة أخرى من الجانب الإسرائيلي”.