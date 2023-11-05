الأثنين 21 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 6 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"الصحة العالمية": قلقون بشأن التقارير عن انقطاع الاتصالات مرة أخرى في غزة

منذ 30 دقيقة
شعار منظمة الصحة العالمية

شعار منظمة الصحة العالمية

A A A
طباعة المقال

أبدت منظمة الصحة العالمية قلقها بشأن التقارير عن انقطاع الاتصالات مرة أخرى في غزة بالتزامن مع القصف العنيف.

وفي الوقت الذي تشن فيه إسرائيل غارات غير مسبوقة تستهدف شمال وغرب وجنوب شرقي مدينة غزة، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الأحد، أن إسرائيل قطعت خطوط الإنترنت والاتصالات الهاتفية في قطاع غزة، للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول.

وقالت الشركة في بيان “نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الرئيسية والتي تمت إعادة وصلها سابقاً للفصل مرة أخرى من الجانب الإسرائيلي”.

    المزيد من أخبار العالم

    جنود من الجيش الإسرائيلي
    الجيش الإسرائيلي: نحقق في تقارير عن وجود مدنيين في مركبة استهدفناها في لبنان
    محمود عباس وأنتوني بلينكن
    لقاء العشرين دقيقة في رام الله!
    بيني غانتس
    غانتس لنتنياهو: لسحب تصريحات ربطت بين احتجاجات جنود الاحتياط وهجوم حماس

    الأكثر قراءة

    الولايات المتحدة - لبنان
    تحذير "بالغ الخطورة" من واشنطن لرعاياها في لبنان
    قصف إسرائيلي على سيارة مدنية جنوب لبنان
    فيديو.. استشهاد 3 أطفال باستهداف العدو الإسرائيلي لسيارة تقلهم جنوب لبنان
    يحيى السنوار
    طوفان الأقصى
    مهندسو طوفان الأقصى.. تفاصيل هامة تكشف أسباب وتوقيت هجوم السابع من أكتوبر