الصحة العالمية: كورونا لا يفارقنا

أعلنت مسؤولة رفيعة في منظمة الصحة العالمية الجمعة، أن الوقت قد حان لإجراء مراجعة واقعية لوباء كوفيد، وذلك بعد تسجيل مليون حالة وفاة بالمرض هذا العام.

وقالت ماريا فان كيرخوف رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19 في المنظمة إن هذه الحصيلة “تفطر القلب”، لأن الاختبارات والعلاجات واللقاحات وإجراءات الصحة العامة جميعها متوافرة للسيطرة على الفيروس.

Millions have died from #COVID19 since the start of this pandemic and 15000 are still dying each week.

15000 mothers, daughters, fathers, sons, brothers, sisters, friends… people we love.

I know we are tired, but when did this become acceptable?

A short thread… pic.twitter.com/vo1sKDaEvV

— Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) August 20, 2022