“الصحة العالمية”: لقاحات كوفيد-19 تقلل انتقال “دلتا” بنحو 40%

أوضحت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن لقاحات كوفيد-19 تقلل بنحو 40 بالمئة انتقال الطفرة المتحورة دلتا المهيمنة الآن في العالم، محذرة من أن الناس يقعون ضحية شعورهم الزائف بالأمان.

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأشخاص الملقحين إلى مواصلة الالتزام بالوقاية لتجنب التقاط كوفيد-19 ونشره.

وأشار إلى أنه في الأسبوع الماضي سُجلت أكثر من 60 بالمئة من الإصابات والوفيات من جراء كوفيد-19 مجددا في أوروبا.

وقال إن العدد الهائل للإصابات يشكل ضغطا على الأنظمة الصحية والعاملين بها المنهكين.

وأضاف: “نحن قلقون بشأن الإحساس الزائف بالأمان بأن اللقاحات أنهت الوباء والأشخاص الذين تم تلقيحهم لا يحتاجون إلى اتباع أي إجراءات وقائية”، موضحاً أن “اللقاحات تنقذ الأرواح لكنها لا تمنع انتقال العدوى بشكل كامل”.

وتابع: “تشير البيانات إلى أنه قبل وصول المتحورة دلتا، قللت اللقاحات من انتقال العدوى بنحو 60 بالمئة. ومع دلتا انخفضت النسبة الى نحو 40 بالمئة”.