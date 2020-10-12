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الصحة العالمية: لقاح ضد فيروس كورونا قريباً

منذ 7 ساعات
آخر تحديث: 13 - أكتوبر - 2020 12:54 صباحًا
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس، إن التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا بات قريبا، وتوقع أن يكون اللقاح جاهزا أواخر العام الجاري أو مطلع العام القادم.

وشدد جيبريسوس خلال قمة إفريقيا التي تنظمها صحيفة فايننشال تايمز عبر الإنترنت اليوم، على أهمية استخدام أساليب الوقاية اللازمة، وعلى اتباع الإجراءات الصحية الموصي بها للتغلب على هذه الجائحة.

وأكد على أن تجاهل هذه الإجراءات، يساهم في بقاء فيروس كورونا لوقت طويل معنا. وأفادت المنظمة بأنها تقوم بدراسة 9 لقاحات موجودة لديها، بانتظار لقاحات أخرى.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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