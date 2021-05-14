الخميس 10 ذو القعدة 1443 ﻫ - 9 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

“الصحة العالمية” للدول الغنية: تبرعوا باللقاحات للفقراء بدلاً من تطعيم الأطفال

15 - مايو - 2021
شعار منظمة الصحة العالمية

شعار منظمة الصحة العالمية

A A A
طباعة المقال

حضت منظمة الصحة العالمية، الدول الغنية على إعادة النظر في خطط تطعيم الأطفال، ودعتها بدلاً عن ذلك إلى التبرع باللقاحات لمبادرة “كوفاكس” العالمية لتقديمها إلى الدول الفقيرة.

وقال الأمين العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن عدد ضحايا السنة الثانية من الجائحة قد يكون أكبر من السنة الأولى، مضيفا أن وضع الهند يبعث على القلق الشديد.

وتابع في اجتماع افتراضي في جنيف: “أفهم لماذا تريد بعض الدول تطعيم أطفالها، لكنني في الوقت الحالي أحثها على إعادة النظر في خططها، وأن تتبرع باللقاحات بديلاً عن ذلك لكوفاكس”.

    المزيد من أخبار العالم

    طالبان تعتقل عارض أزياء أفغاني معروف.. ما هي تهمته؟
    العراق.. الصدر يطلب من نواب كتلته “كتابة استقالاتهم” من البرلمان
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    لافروف يدعو أوكرانيا للتخلي عن الخطاب العسكري والتركيز على التسوية السياسية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الصيدليات
    أحد الجناة في الجريمة التي أودت بحياة الصيدلانية ليلى رزق في قبضة الأمن
    ميشال عون ونبيه بري
    صيغة رئاسية تعمل عليها عواصم القرار.. وداعاً لتجربة العهد الفاشلة
    أصحاب المولدات
    هل يكون هذا الحلّ للاستغناء عن المولّدات؟