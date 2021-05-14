“الصحة العالمية” للدول الغنية: تبرعوا باللقاحات للفقراء بدلاً من تطعيم الأطفال

حضت منظمة الصحة العالمية، الدول الغنية على إعادة النظر في خطط تطعيم الأطفال، ودعتها بدلاً عن ذلك إلى التبرع باللقاحات لمبادرة “كوفاكس” العالمية لتقديمها إلى الدول الفقيرة.

وقال الأمين العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن عدد ضحايا السنة الثانية من الجائحة قد يكون أكبر من السنة الأولى، مضيفا أن وضع الهند يبعث على القلق الشديد.

وتابع في اجتماع افتراضي في جنيف: “أفهم لماذا تريد بعض الدول تطعيم أطفالها، لكنني في الوقت الحالي أحثها على إعادة النظر في خططها، وأن تتبرع باللقاحات بديلاً عن ذلك لكوفاكس”.