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الصحة العالمية: لم نتلق معلومات عن أي وفيات بمتغير "أوميكرون" رغم ازدياد انتشاره

3 - ديسمبر - 2021
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

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أعلن فريق من الدول يوم الجمعة رصد حالات عدوى محلية بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا، في الوقت الذي أكدت فيه الصحة العالمية أنها لم تتلق “أي معلومات عن وفيات جراءه”.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير خلال مؤتمر صحفي في جنيف: “لم أطلع على أي معلومات تفيد بحدوث وفيات مرتبطة بـ”أوميكرون”.

وأضاف أنه مع لجوء مزيد من الدول إلى فحوص المتحور الجديد “سيكون لدينا مزيد من الإصابات، ومزيد من المعلومات، رغم أنني آمل ألا يكون هناك وفيات”.

وترجح منظمة الصحة العالمية انتشار “أوميكرون” عالميا، وإن كانت تجهل حتى الآن العديد من المعلومات حوله، كشدة عدواه ومدى فعالية اللقاحات ضده وشدة الأعراض التي يسببها.

من جهته، رجح المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ومقره ستوكهولم، أن “أوميكرون” “قد يتسبب بأكثر من نصف الإصابات الناجمة عن فيروس “سارس كوف 2″ في الاتحاد الأوروبي في غضون الأشهر القليلة المقبلة”.

وأظهرت دراسة أجراها علماء جنوب إفريقيا أن خطر تكرر الإصابة بكوفيد-19 أعلى بثلاث مرات مع “أوميكرون” مقارنة بمتحوري “بيتا” و”دلتا”.

وتعمل روسيا على إنتاج نسخة من لقاح “سبوتنيك V” ضد هذا المتحور، كما أعربت مختبرات بينها “موديرنا” و”أسترازينيكا” و”فايزر – بايونتيك” و”نوفافاكس” عن ثقتها في قدرتها على إنتاج لقاح جديد ضد “أوميكرون”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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