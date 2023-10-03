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الصحة العالمية: لم يتم اكتشاف حالات جديدة لفيروس نيباه منذ 15 سبتمبر

منذ 16 دقيقة
شعار منظمة الصحة العالمية

شعار منظمة الصحة العالمية

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قالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إنه لم يتم اكتشاف حالات إصابة جديدة بفيروس نيباه القاتل منذ 15 سبتمبر\أيلول في ولاية كيرالا بجنوب الهند.

وفي تفشيه السادس في البلاد منذ عام 2001 هذا العام، أودى الفيروس، المعروف بمعدل وفيات يبلغ 70 بالمئة، بحياة شخصين من بين ستة أصيبوا بالعدوى في غضون أيام قليلة في سبتمبر\أيلول، مما دفع حكومة الولاية إلى السعي لاحتواء انتشار المرض.

ونقلت منظمة الصحة العالمية عن وزارة الصحة وشؤون الأسرة الهندية قولها إن جميع الحالات المصابة كانت لذكور تتراوح أعمارهم بين تسعة و45 عاما وتم رصدها في منطقة كوجيكود في ولاية كيرالا.

ولا يوجد حاليا لقاح لفيروس نيباه الذي ينتشر عن طريق مخالطة الحيوانات المصابة مثل الخفافيش والخنازير.

    المصدر :
  • رويترز

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