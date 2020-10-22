“الصحة العالمية”: مصر لا تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد المصابين بـ”كورونا”

اعلن مستشار منظمة الصحة العالمية المصري جمال عصمت، ان “بلاده لا تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد”، موضحاً أنه “لا يمكن القول إن مصر تشهد ارتفاعا على مستوى أعداد المصابين بفيروس كورونا، وفي الفترة الحالية لا نتابع الإصابات يوميا، لكن نحسبها على مدار أسبوع كامل”.

ولفت إلى أن “السبيل نحو المحافظة على عدم انتشار الفيروس وتقليل أعداد الإصابات هو أن نلتزم بالإجراءات الاحترازية”، مشيرا إلى أن “المشكلة التي تواجهنا الآن هي التواجد في أماكن مغلقة وهو ما قد يساهم في زيادة الإصابات”.

توازياً، حذرت منظمة الصحة العالمية من التساهل في مواجهة فيروس كورونا، ودعا علماء الحكومات إلى تبديد شكوك الناس بشأن اللقاحات التي ستُطرح، في وقت يجري فيه باحثون بريطانيون دراسة الفيروس بعد حقنه بأصحاء.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس إن التساهل في مواجهة جائحة كورونا يمكن أن يرتد بسرعة فائقة ويهدد المستشفيات والأنظمة الصحية.

وحذّر من أن أشهر فترة الشتاء المقبلة ستكون صعبة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية بسبب ازدياد أعداد الإصابات من جديد.

وفي هذا السياق أيضا دعا علماء الحكومات إلى العمل على إنهاء أي ارتياب يشعر به الناس إزاء لقاح يُطرح في المستقبل ضد كوفيد-19 قد يعيق تحقيق مناعة المجتمع من المرض، وفقًا لدراسة نُشرت الثلاثاء.