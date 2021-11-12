الجمعة 7 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 12 نوفمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصحة العالمية: مليون طفل أفغاني عرضة للموت بسبب سوء التغذية الحاد

منذ ساعة واحدة

تعبيرية

A A A
طباعة المقال

قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم، إنه من المتوقع أن يعاني حوالي 3.2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد في أفغانستان بحلول نهاية هذا العام، منهم مليون معرضون لخطر الموت.

وأضافت مارغريت هاريس، لصحفيين في جنيف عبر الهاتف من العاصمة الأفغانية كابل: “إنها معركة شاقة فالمجاعة تجتاح البلد… يجب على العالم ألا يتخلى عن أفغانستان، ولا يمكنه أن يتحمل تبعات ذلك”.

وشهدت أفغانستان ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتجاوز 50 في المئة منذ استولت حركة “طالبان” على السلطة في أغسطس، وارتفع التضخم بفعل تجميد أرصدة البنك المركزي الأفغاني المودعة في الخارج وتبلغ تسعة مليارات دولار، بالإضافة إلى وقف سحب الأموال الخارجية، حيث تعاني البلاد من وضع اقتصادي ومعيشي سيئ.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

دونالد ترامب
ترامب يتعرض لرد ساخر من البيت الأبيض.. “خياله نشِط للغاية”
كورونا المانيا
دول أوروبية تتخذ إجراءات جدية في ظل عودة انتشار كورونا
الرئيس الصيني يحصل على لقب جديد

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار و الليرة اللبنانية
دولار السوق السوداء إلى مزيد من الارتفاع
سهل عكار
اكتشاف استثنائي في عكار على ارتفاع 1800 متر
مصطفى جواد غفاري
كشف المستور.. لماذا طرد نظام الأسد أرفع جنرال إيراني من سوريا وما أسباب الصراع؟