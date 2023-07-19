الأربعاء 1 محرم 1445 ﻫ - 19 يوليو 2023 |
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"الصحة العالمية": موجة الحر تنهك الأنظمة الصحية

منذ 5 دقائق
شعار منظمة الصحة العالمية

شعار منظمة الصحة العالمية

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اعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن الحرارة الشديدة في نصف الكرة الشمالي تفرض ضغوطا متزايدة على أنظمة الرعاية الصحية وتؤثر بشكل خاص على من هم أقل قدرة على التأقلم.

وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحافي، أن “الحر يفاقم في أكثر الأحيان الحالات الصحية الموجودة من قبل”، مبدية قلقها بشكل خاص بشأن المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والربو.

واشار الى أنّ “منظمة الصحة العالمية تعمل مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لدعم البلدان في تطوير خطط عمل خاصة بالطقس الحار لتنسيق الاستعداد وتقليل آثار الحرارة المفرطة على الصحة”.

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