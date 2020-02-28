الصحة العالمية: وفيات فيروس كورونا 2858 شخص و83 ألف إصابة

ذكر المتحدث باسم هيئة الصحة العالمية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 83 ألفا والوفيات إلى 2858. وأضاف أن حوالي 80000 مصاب في الصين 10% منهم في حالة خطرة، مشيرا إلى أن حالات الإصابة بلغت 4351 مصابا بالفيروس و67 وفاة في 49 بلدا خارج الصين.

كانت منظمة الصحة العالمية، أوضحت الأربعاء، أن انتشار فيروس كورونا في العالم مقلق للغاية، إلا أنه ليس وباء. وذكر المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جبريسوس، أن عدد المصابين الجدد خارج الصين أضحى لأول مرة أعلى من المعدل المسجل في الصين، الثلاثاء.

إلى ذلك، أكد تيدروس أنه يمكن احتواء الفيروس، مضيفاً أنه “لا يجب التسرع والقول إن الفيروس أصبح وباء”.

كما نبه إلى ضرورة استعمال كلمة وباء بكثير من الحذر لما يمكن أن تسببه من هلع، وحالة خوف غير مبرر. وختم مؤكداً أن كل السيناريوهات مطروحة على طاولة البحث، موضحاً أنه لن يتردد في استعمال عبارة وباء حين تدعو الحاجة والوقائع.

يشار إلى أن فيروس “كوفيد-19” بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولاً في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.