كورونا
In this Feb. 1, 2020, photo, funeral home workers remove the body of a person suspect to have died from a virus outbreak from a residential building in Wuhan in central China's Hubei Province. The Philippines on Sunday reported the first death from a new virus outside of China, where authorities delayed the opening of schools in the worst-hit province and tightened quarantine measures in a city that allow only one family member to venture out to buy supplies. (Chinatopix via AP)
أخبار العالم

الصحة العالمية: وفيات فيروس كورونا 2858 شخص و83 ألف إصابة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

ذكر المتحدث باسم هيئة الصحة العالمية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 83 ألفا والوفيات إلى 2858. وأضاف أن حوالي 80000 مصاب في الصين 10% منهم في حالة خطرة، مشيرا إلى أن حالات الإصابة بلغت 4351 مصابا بالفيروس و67 وفاة في 49 بلدا خارج الصين.

كانت منظمة الصحة العالمية، أوضحت الأربعاء، أن انتشار فيروس كورونا في العالم مقلق للغاية، إلا أنه ليس وباء. وذكر المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جبريسوس، أن عدد المصابين الجدد خارج الصين أضحى لأول مرة أعلى من المعدل المسجل في الصين، الثلاثاء.

المزيد من الأخبار

أبو ظبي.. تطبيق الحجر الصحي على مخالطين لمصابين بكورونا

دبلوماسي نمساوي بالحجر الصحي بعد إصابته بكورونا خلال زيارته…

إلى ذلك، أكد تيدروس أنه يمكن احتواء الفيروس، مضيفاً أنه “لا يجب التسرع والقول إن الفيروس أصبح وباء”.

كما نبه إلى ضرورة استعمال كلمة وباء بكثير من الحذر لما يمكن أن تسببه من هلع، وحالة خوف غير مبرر. وختم مؤكداً أن كل السيناريوهات مطروحة على طاولة البحث، موضحاً أنه لن يتردد في استعمال عبارة وباء حين تدعو الحاجة والوقائع.

يشار إلى أن فيروس “كوفيد-19” بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولاً في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

صحيفة: عودة القوات الأميركية إلى السعودية لردع تهديد إيران

أخبار العالم

سلامة : نخشى من تحول الصراع في ليبيا إلى حرب إقليمية

أخبار العالم

بعد إعلان أنقرة..اليونان تمنع دخول مئات المهاجرين عند حدودها مع تركيا

أخبار العالم

إسرائيل: سنقوم بإخراج إيران من سوريا خلال 12 شهر

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: هناك خطر من مواجهة عسكرية دولية مفتوحة في إدلب

أخبار العالم

تقرير فرنسي: تركيا تحاول “التكتم ” على خسائرها في ليبيا