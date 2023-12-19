الصحة الفلسطينية: استشهاد ما لا يقل عن 100 فلسطيني في الهجمات الإسرائيلية

قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية إن ما لا يقل عن 100 فلسطيني استشهدوا في الهجمات الإسرائيلية على غزة اليوم الثلاثاء 19\12\2023 كما أصيب مئات آخرون.

وفي آخر المستجدات قالت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعمل مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحل القضايا العالقة المتعلقة بمشروع قرار يطالب إسرائيل وحركة حماس بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة وإنشاء آلية مراقبة للأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية المقدمة.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر إن واشنطن سترحب بقرار يدعم بشكل كامل تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب في غزة ولكن تفاصيل النص مهمة.