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الصحة الفلسطينية تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح عبر آلية كوفاكس

24 - أغسطس - 2021
لقاح موديرنا

لقاح موديرنا

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سلمت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، 500 ألف جرعة من لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا، بتبرع من الولايات المتحدة الأمريكية، عبر آلية كوفاكس.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة خلال مؤتمر صحفي، عقدته في رام الله، بمشاركة رئيسة وحدة الشؤون الفلسطينية بالإنابة ستايسي باريوس، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريتشارد بيبيركورن، والممثلة الخاصة لمنظمة اليونيسيف في فلسطين، لوسيا المي: نعلن اليوم استلام نصف مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من نوع موديرنا، مقدمة من الحكومة الأمريكية عبر آلية كوفاكس، بواقع 300 ألف جرعة للضفة الغربية و200 ألف جرعة إلى قطاع غزة.

وتوجهت وزيرة الصحة بالشكر للحكومة الأمريكية على هذا التبرع، كذلك قدمت شكرها للشركاء في منظمة الصحة العالمية واليونسيف على جهودهم الاستثنائية في تسهيل دخول هذه الشحنة إلى فلسطين ونقلها للمستودعات في نابلس وقطاع غزة.

وأضافت: نشكر القائمين على مؤسسة كوفاكس على تعاونهم المستمر في توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وكررت وزيرة الصحة دعوتها لجمهور المواطنين بأخذ الطعومات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدة أن اللقاحات متوفرة للجميع.

من جهتها، صرّحت رئيسة وحدة الشؤون الفلسطينية بالإنابة ستايسي باريوس: “نشارك هذه اللقاحات لإنقاذ الأرواح ووضع حد للوباء”

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