الصحراء الغربية: اعتزام فرنسا تمويل مشروعات في "المناطق الصحراوية المحتلة خطوة استفزازية

ذكرت وسائل إعلام رسمية جزائرية اليوم الأحد نقلا عن بيان لحكومة الصحراء الغربية قولها إن اعتزام فرنسا تمويل مشروعات في “المناطق الصحراوية المحتلة يعد خطوة استفزازية”.

وكانت استنكرت الحكومة الصحراوية بشدة، نية فرنسا الاستثمار وتمويل مشاريع بالمناطق الصحراوية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل دعماً صريحاً للاحتلال المغربي اللاشرعي لأجزاء من التراب الوطني الصحراوي وخرقاً سافراً للقانون الدولي ولالتزامات فرنسا الدولية.

وأبرزت الحكومة أمس في بيان صادر عن وزارة الإعلام، أن إعلان فرنسا عن نيتها الاستثمار وتمويل مشاريع من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، في المناطق الصحراوية المحتلة يعد خطوة استفزازية وتصعيداً خطيراً للموقف الفرنسي العدائي تجاه الشعب الصحراوي وقضيته العادلة.