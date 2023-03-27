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الصحّة العالميّة تُعلن تراجع نسبة وفيات "كورونا" في العالم

منذ 48 دقيقة
"كورونا"

"كورونا"

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أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ “عدد وفيات فيروس كورونا انخفض بنسبة 46% مقارنة بالأيام الـ 28 السابقة، وانخفض عدد الإصابات بنسبة 31%”، وفق وكالة “تاس”.

ووفق المنظمة، فقد أصيب أكثر من 3.7 مليون شخص بفيروس كورونا في العالم خلال الفترة من 20 شباط إلى 19 آذار من العام الجاري، وتوفي أكثر من 26 ألفاً.

ووفقًا لصحيفة وقائع منظمة الصحة العالمية، تم تسجيل 3,738,575 حالة إصابة و26,147 حالة وفاة في العالم في غضون أربعة أسابيع.

ولمدة 28 يومًا، تم الكشف عن معظم الحالات في الولايات المتحدة البالغ عددها 792,202. تليها روسيا (339,564) والصين (320,029) واليابان (291,672) وألمانيا (281,468).

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات في الفترة من 20 شباط إلى 19 آذار، بعدد بلغ 8187، تليها بريطانيا (2474) واليابان (1898) والبرازيل (1587) والصين (1472).

وحتى 21 آذار، تلقت منظمة الصحة العالمية تقارير عن إصابة 761,071,826 بفيروس كورونا منذ بداية الوباء ووفاة 6,879,677 شخصًا.

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