الصدر: لإبعاد الحشد الشعبي عن أي مهام أمنية

مع تواصل الأزمة في العراق، وانسداد أفق الحل أو التوافق بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والإطار التنسيقي الذي يضم نوري المالكي وتحالف الفتح وفصائل وأحزابا أخرى موالية لإيران، دعا الصدر إلى إبعاد الحشد الشعبي عن أي مهام أمنية.
ودعا الصدر في تغريدة على حسابه على تويتر، أخذت طابعاً دينياً توجيهياً لأنصاره من أجل الانضباط خلال تلك الفترة، إلى إبعاد كافة تشكيلات الحشد، وسرايا السلام (تابعة لتياره) على السواء عن أي مهام أمنية خلال هذا العام، محذراً من عواقب قد لا تحمد عقباها في حال لم يحصل ذلك.
كما دعا كافة الصدريين والمؤيدين لتياره إلى التعاون مع القوات الأمنية، والالتزام بتوجيهاتها.
تأتي تلك التوجيهات بعد أسبوعين على مواجهات عنيفة اندلعت وسط العاصمة العراقية بغداد بين أنصار الصدر ومجموعات من الحشد داعمة للإطار التنسيقي، على خلفية نزول الصدريين في مظاهرات عارمة بعد إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي أواخر الشهر الماضي (أغسطس 2022).