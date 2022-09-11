الأحد 15 صفر 1444 ﻫ - 11 سبتمبر 2022 |
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الصدر: لإبعاد الحشد الشعبي عن أي مهام أمنية

منذ ساعة واحدة
مقتدى الصدر

مقتدى الصدر

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مع تواصل الأزمة في العراق، وانسداد أفق الحل أو التوافق بين التيار ‏الصدري بزعامة مقتدى الصدر والإطار التنسيقي الذي يضم نوري ‏المالكي وتحالف الفتح وفصائل وأحزابا أخرى موالية لإيران، دعا ‏الصدر إلى إبعاد الحشد الشعبي عن أي مهام أمنية‎.‎

ودعا الصدر في تغريدة على حسابه على تويتر، أخذت طابعاً دينياً ‏توجيهياً لأنصاره من أجل الانضباط خلال تلك الفترة، إلى إبعاد كافة ‏تشكيلات الحشد، وسرايا السلام (تابعة لتياره) على السواء عن أي مهام ‏أمنية خلال هذا العام، محذراً من عواقب قد لا تحمد عقباها في حال لم ‏يحصل ذلك‎.‎

كما دعا كافة الصدريين والمؤيدين لتياره إلى التعاون مع القوات الأمنية، ‏والالتزام بتوجيهاتها‎.‎

تأتي تلك التوجيهات بعد أسبوعين على مواجهات عنيفة اندلعت وسط ‏العاصمة العراقية بغداد بين أنصار الصدر ومجموعات من الحشد داعمة ‏للإطار التنسيقي، على خلفية نزول الصدريين في مظاهرات عارمة بعد ‏إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي أواخر الشهر الماضي (أغسطس ‏‏2022)‏‎.‎

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