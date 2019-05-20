أخبار العالم

الصدر: لست مع زج العراق في الصراع الأميركي الإيراني

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنه ليس مع الحرب بين إيران وأميركا وليس مع زج العراق في هذه الحرب وجعله ساحة للصراع.

وقال الصدر في تغريدة له على موقع تويتر: “لست مع تأجيج الحرب بين إيران وأميركا ولست مع زج العراق في هذه الحرب وجعله ساحة للصراع الإيراني الأميركي”، مضيفاً: “نحن بحاجة إلى وقفة جادة من كبار القوم لإبعاد العراق عن تلكم الحرب الضروس، التي ستأكل الأخضر واليابس فتجعله ركاماً”.

وأكد: “نحن بحاجة إلى أن يرفع الشعب العراقي صوته مندداً بالحرب وبزج العراق بالحرب”، مشدداً: “إن لم يقف العراق وقفة واحدة وجادة فستكون تلك الحرب نهاية العراق فيما لو دارت رحاها.. ولقد أعذر من أنذر”.

وختم الصدر تغريدته قائلاً: “أي طرف يزج العراق بالحرب ويجعله ساحة للمعركة سيكون عدواً للشعب العراقي”.

المزيد من الأخبار

السودان.. اتفاق على تثبيت النقاط السابقة ومواصلة التفاوض

موقع أميركي: صاروخ المنطقة الخضراء يحمل بصمات إيران…

وتأتي تغريدة زعيم التيار الصدري بعد ساعات من استهداف المنطقة الخضراء بصاروخ كاتيوشا من قبل مجاميع مسلحة لم تكشف الحكومة العراقية عن هويتهم، وتحديداً مقر السفارة الأميركية، والتي قد حذرت قبل أيام من هجمات قد يقوم بها موالون لإيران في إطار التصعيد بين واشنطن وطهران.

المصدر: – العربية.نت

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في جبهة كتاف بصعدة

أخبار العالم

تركيا.. أمر باعتقال 249 من موظفي الخارجية

أخبار العالم

سياسي تركي: 90% من مؤسسي “العدالة والتنمية” غادروه

أخبار العالم

الأحزاب اليمينية تحشد قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي وميركل تحذر

أخبار العالم

اعتراض صواريخ حوثية كانت متجهة إلى مكة المكرمة

أخبار العالم

واشنطن: مؤتمر اقتصادي دولي في يونيو لدعم الفلسطينيين