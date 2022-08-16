الصدر يعلن تأجيل تظاهرات السبت حتى إشعار آخر

أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء، عن تأجيل التظاهرات التي كانت مقررة يوم السبت المقبل، حتى إشعار آخر.

وقال الصدر في منشور على تويتر، إن قرار التأجيل جاء “لإفشال المخططات الخبيثة” على حد وصفه.

ودعا أنصاره إلى المحافظة على سلمية التظاهرات والتحركات الاحتجاجية الأخرى، وقال إنه يراهن على “السلم الأهلي، وإن “الشعب سيبقى على اعتصامه حتى تحقيق مطالبه”.

ويوم الأحد حدد صالح العراقي، المقرب من الزعيم السياسي والديني العراقي، مقتدى الصدر، السبت المقبل، موعدا لانطلاق التظاهرات “المليونية” التي دُعي لها في وقت سابق.

وقال العراقي في تغريدة إن التظاهرة ستنطلق من ساحة التحرير عصر يوم السبت قبل التوجه إلى ساحة الاحتفالات داخل المنطقة الخضراء.

ويواصل كل من التيار الصدري وخصومه في “الإطار التنسيقي”، الضغط في الشارع مع تأزم الوضع بينهما، حيث يقيم مناصرو الصدر منذ 30 يوليو اعتصاما في باحات البرلمان، بينما باشر مناصرو “الإطار التنسيقي” اعتصاما مضادا على أسوار المنطقة الخضراء منذ أيام.

وأعلنت أعلى سلطة قضائية في العراق، الأحد، أنها لا تملك صلاحية حل مجلس النواب، بعدما طالب الصدر القضاء بذلك خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع.

وطلب مجلس القضاء الأعلى في بيان من “الجهات السياسية والإعلامية” عدم “زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية”، مؤكدا أن القضاء “يقف على مسافة واحدة من الجميع”.