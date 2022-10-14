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الصراع على "ناغورني قره باغ".. أذربيجان تتهم ماكرون بالانحياز لأرمينيا

منذ 51 دقيقة
جندي يحمل علم أذربيجان

جندي يحمل علم أذربيجان

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اتهمت أذربيجان الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” بالانحياز لأرمينيا في قضية النزاع بمنطقة ناغورني قره باغ.

ودانت الخارجية الأذربيجانية تصريحات ماكرون، الذي اعتبر خلال الأسبوع الراهن أن روسيا “تخدم مصالح” أذربيجان لإضعاف أرمينيا في نزاع ناغورني قره باغ.

واستنكرت الوزارة في بيان التصريحات “غير المقبولة والمنحازة” للرئيس الفرنسي.

وكان ماكرون قد وجه اتهامات لروسيا بمحاولتها “إشعال الصراع” بين باكو ويريفان وزعزعة الاستقرار في منطقة القوقاز.

الرئيس الروسي “فلاديمر بوتن” ردّ على كلام ماكرون قائلًا إنّ تصريحات الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” غير صحيحة وغير مقبولة، زاعمًا أن روسيا تسعى دائما بإخلاص إلى تسوية أي صراع، بما في ذلك في قره باغ.

وقال بوتين: “لقد فوجئت بقراءة بعض تصريحات الرئيس الفرنسي أمس.. أعتقد أن هذه التصريحات تفتقر إلى فهم مسار الصراع (في قره باغ)”.

وأضاف: “على ما يبدو ماكرون ليس لديه معلومات عن موقف الأطراف. لذلك، فإن التصريحات غير صحيحة، بل أودّ أن أقول على أنها غير مقبولة”.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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