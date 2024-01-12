الصفدي: عجز المجتمع الدولي في كبح إسرائيل يعرض أمن المنطقة للخطر

قال الأردن اليوم الجمعة، إن “جرائم الحرب الإسرائيلية” ضد الفلسطينيين هي التهديد الأكبر لاستقرار المنطقة والبحر الأحمر.

ونفت إسرائيل، التي تخوض حربا ضد حماس في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول، الاتهامات بارتكاب جرائم حرب.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عقب الضربات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين في اليمن ردا على الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي في البحر الأحمر، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي “عجز المجتمع الدولي عن وقف جرائم الحرب الإسرائيلية البشعة ضد الفلسطينيين يجعلها تمعن في عدوانها وتعرض أمن المنطقة للخطر”.

وأضاف الصفدي “العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، واستمرار إسرائيل في ارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني وانتهاك القانون الدولي من دون رادع… مسؤولون عن التوتر المتصاعد الذي تشهده المنطقة”.

وقال الصفدي إن استقرار المنطقة وأمنها مرتبطان ارتباطا وثيقا.

وتابع “المجتمع الدولي أمام مفترق إنساني، أخلاقي، قانوني وأمني، فإما أن يتحمل مسؤوليته ويوقف العدوان والغطرسة الإسرائيلية ويحمي الأبرياء ويحمي صدقيته وأمن المنطقة، وإما أن يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزراء التطرف والكراهية والعنصرية في حكومته بجر المنطقة إلى آتون حرب إقليمية ستهدد الأمن والسلم الدوليين”.

وقالت إسرائيل في وقت سابق إن قواتها تلتزم بالقانون الدولي في قتال المسلحين الفلسطينيين في غزة الذين ينشطون في مناطق مدنية مكتظة بالسكان.