الأحد 9 محرم 1444 ﻫ - 7 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصفعة الأقوى.. هجوم "سافيز" ليس ضربة خفيفة كما ادّعى الإيرانيون!

9 - أبريل - 2021
استهداف سفينة سافيز ايرانية

استهداف سفينة سافيز ايرانية

A A A
طباعة المقال

وصفت وكالة “أسوشييتد برس” Associated Press الأميركية، الضرر الذي لحق بسفينة الحرس الثوري الإيراني “سافيز” ، بالجسيم، وذلك خلافًا لما قاله المسؤولون الإيرانيون.

واعتبرت الوكالة أن خسارة هذه السفينة تشكل ضربة لاستعراض إيران لقوتها في حرب اليمن.

فيبدو أن “سافيز” هي الضربة الأقوى في “حرب الظل” بين إسرائيل وإيران.

وبحسب “أسوشييتد برس”، فإن إصابة سفينة “سافيز” الإيرانية جسيمة، وخسارتها تعد “ضربة لاستعراض إيران في اليمن والبحر الأحمر”، مؤكدة أن تحليل صور الأقمار الصناعية كشف عن تسرب الوقود من السفينة.

كما أشارت الوكالة إلى أن حجم ضرر “سافيز” قد يحتاج إلى جرها وإصلاحها.

أما موقع “نزر نيوز”، فأشار إلى أن الهجوم اخترق هيكل السفينة تحت سطح الماء، وأن المياه تسربت إلى غرفة المحركات.

ومع ذلك، فإن إيران قالت إن الضربة “طفيفة”.

إسرائيل تراقب من جهتها، الوضع في المنطقة، تحسبا لرد محتمل من إيران على استهداف السفينة “سافيز” من خلال صواريخ ملاحية ومسيّرات مفخخة، وذلك بحسب مصدر عسكري إسرائيلي.

 

    المزيد من أخبار العالم

    حريق هائل بمنشأة لتخزين النفط في كوبا
    مساعدة فنزويلا مكسيكية "طارئة" لكوبا لمكافحة حريق بمنشأة لتخزين النفط
    آثار الدمار في قطاع غزة
    فيديو مروع.. فلسطينيون يفتشون بين الأنقاض في مخيم جباليا بعد القصف الإسرائيلي
    مفاعل زابوريجيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    محطة زابوريجيا.. خمس حقائق "مثيرة" عن المنشأة النووية الأكبر في أوروبا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    مستوى جديد.. دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية!
    الصواريخ الفلسطينية فوق عسقلان
    أحداث غزة.. أكثر من مائة صاروخ فلسطيني وصافرات الإنذار تنطلق في تل أبيب
    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط