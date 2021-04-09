الصفعة الأقوى.. هجوم "سافيز" ليس ضربة خفيفة كما ادّعى الإيرانيون!

وصفت وكالة “أسوشييتد برس” Associated Press الأميركية، الضرر الذي لحق بسفينة الحرس الثوري الإيراني “سافيز” ، بالجسيم، وذلك خلافًا لما قاله المسؤولون الإيرانيون.

واعتبرت الوكالة أن خسارة هذه السفينة تشكل ضربة لاستعراض إيران لقوتها في حرب اليمن.

فيبدو أن “سافيز” هي الضربة الأقوى في “حرب الظل” بين إسرائيل وإيران.

وبحسب “أسوشييتد برس”، فإن إصابة سفينة “سافيز” الإيرانية جسيمة، وخسارتها تعد “ضربة لاستعراض إيران في اليمن والبحر الأحمر”، مؤكدة أن تحليل صور الأقمار الصناعية كشف عن تسرب الوقود من السفينة.

كما أشارت الوكالة إلى أن حجم ضرر “سافيز” قد يحتاج إلى جرها وإصلاحها.

أما موقع “نزر نيوز”، فأشار إلى أن الهجوم اخترق هيكل السفينة تحت سطح الماء، وأن المياه تسربت إلى غرفة المحركات.

ومع ذلك، فإن إيران قالت إن الضربة “طفيفة”.

إسرائيل تراقب من جهتها، الوضع في المنطقة، تحسبا لرد محتمل من إيران على استهداف السفينة “سافيز” من خلال صواريخ ملاحية ومسيّرات مفخخة، وذلك بحسب مصدر عسكري إسرائيلي.