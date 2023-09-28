الصفقة الثانية خلال يومين.. تركيا تستعدّ لإمداد مولدوفا بالغاز الطبيعي

قررت تركيا البدء بإمداد مولدوفا بمليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول، في ثاني اتفاق من هذا النوع تعلنه أنقرة في يومين، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول.

وتستهدف تركيا أن تصبح موردًا بديلًا لأسواق الغاز الصغيرة في جنوب شرق أوروبا. وموارد تركيا الخاصة من الغاز محدودة لكن البلاد بها بنية تحتية كبيرة لتوريد الغاز المسال.

ووقعت شركة بوتاش التركية التي تدير شبكة الغاز المملوكة للدولة أمس الأربعاء، اتفاقًا لتوريد نحو 1.5 مليار متر مكعب من الغاز لشركة أو.إم.في بتروم الرومانية، في صفقة تستمر حتى الربع الأول من عام 2025.

كما وقعت تركيا اتفاقيات توريد مع بلغاريا والمجر هذا العام.