الصليب الأحمر: عاصمة قرة باغ شبه خالية بعد نزوح جماعي

أعلن مسؤول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الثلاثاء، أن عاصمة ناغورنو قرة باغ لم يبق بها سوى المئات فقط من السكان، من بينهم المرضى وذوي الإعاقة وكبار السن، واصفا الشوارع الخالية بأنها “سريالية”.

وقال ماركو سوتشي رئيس فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر رابط فيديو من عاصمة قرة باغ المعروفة باسم ستيباناكيرت في أرمينيا وخانكندي في أذربيجان “المدينة الآن مهجورة تماما”.

وأضاف “المستشفيات… لا تعمل، الأطقم الطبية غادرت، كما غادر مدير المشرحة. لذا فإن المشهد سريالي تماما”.

نزوح جماعي

كان قد فر أكثر من ثلاثة أرباع الأرمن من إقليم ناغورنو قرة باغ الانفصالي والبالغ عددهم 120 ألفا بحلول عصر يوم الجمعة إثر سيطرة أذربيجان على الإقليم، في نزوح جماعي أسرع من المتوقع والذي يبدو أنه سيكون شاملا.

واصطفت السيارات والحافلات والجرارات التي تقل اللاجئين في الطرق السريعة في خامس يوم من النزوح الذي وضع حدا مفاجئا ونهائيا لأحد “الصراعات المجمدة” على أسس عرقية منذ عقود في دول سابقة بالاتحاد السوفيتي.