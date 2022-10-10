الأثنين 14 ربيع الأول 1444 ﻫ - 10 أكتوبر 2022 |
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الصليب الأحمر يوقف عملياته في أوكرانيا

منذ 4 دقائق
اللجنة الدولية للصليب الأحمر

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

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قال متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لرويترز، الاثنين، إن اللجنة أوقفت مؤقتا عملها في أوكرانيا لأسباب أمنية، بعدما أطلقت روسيا صواريخ على مدن في أنحاء البلاد.

وأضاف متحدث في رد بالبريد الإلكتروني على سؤال لرويترز “أوقفت فرقنا العمليات مؤقتا اليوم لأسباب أمنية”.

وقال المجلس النرويجي للاجئين أيضا إنه أوقف عمليات الإغاثة هناك حتى يستتب الأمن بدرجة تسمح باستئنافها.

وانقطعت إمدادات الكهرباء والمياه في عدة مدن بأنحاء أوكرانيا جراء الضربات الصاروخية التي ينظر إليها على أنها انتقامية، بعد استهداف أوكرانيا مطلع الأسبوع لجسر يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها.

قلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع أنها أصابت “جميع الأهداف المحددة”، في هجوم صاروخي مكثف على الجيش الأوكراني والبنية التحتية للاتصالات والطاقة صباح الاثنين.

كما قال الكرملين إن التفجيرات التي هزت كييف اليوم هي جزء مما تصفه بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

وأكّدت أوكرانيا أنّ الهجمات التي وقعت في ساعة الذروة تعمّدت بوضوح إسقاط قتلى، متهمةً روسيا بالإرهاب.

    المصدر :
  • رويترز

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