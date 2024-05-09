الصناعات تدفع مؤشر ستوكس 600 إلى مستوى قياسي جديد

اختتم المؤشر الرئيسي في أوروبا التعاملات اليوم الخميس عند مستوى قياسي مرتفع مدفوعا بقفزة في أسهم قطاع الصناعة، بينما سجلت أسهم بنك (بي.بي.في.إيه) الإسباني أدنى مستوى منذ شهرين بعد إعلان البنك استحواذه على منافسه الأصغر حجما (ساباديل).

ومحا المؤشر ستوكس 600 الأوروبي خسائر سجلها في وقت سابق من الجلسة وأغلق مرتفعا 0.2 بالمئة، مع صعود المؤشر داكس الألماني قرابة واحد بالمئة.

وصعدت أسهم شركات صناعية، مثل شركات سيمنس وإيه.بي.بي وشنايدر إلكتريك، أكثر من واحد بالمئة لكل منها، وكانت من أكبر عوامل تقدم المؤشر.

وبدأ ستوكس 600 شهر مايو أيار مرتفعا، وذلك بعد توقف قصير لسلسلة مكاسب قياسية في أبريل نيسان بسبب قوة الأرباح، وإشارة البنك المركزي الأوروبي إلى ترجيح خفض تكاليف الاقتراض في يونيو حزيران، وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وارتفع سهم البنك الإسباني ساباديل 3.1 بالمئة بعد أن تقدم منافسه بنك بي.بي.في.إيه بعرض استحواذ قيمته 12.23 مليار يورو إلى المساهمين بشكل مباشر، وذلك على الرغم من رفض مجلس إدارة بنك ساباديل العرض.

وخسر المؤشر الإسباني نحو واحد بالمئة ليتخلف عن أقرانه الإقليميين بسبب هبوط سهم بي.بي.في.إيه 6.7 بالمئة.