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الصندوق السيادي السعودي يتوقع جمع 650 مليون جنيه إسترليني من بيع سندات

منذ 3 دقائق
علم المملكة العربية السعودية

علم المملكة العربية السعودية

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ذكرت خدمة أخبار الدخل الثابت (آي.إف.آر) اليوم الثلاثاء أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الصندوق السيادي في المملكة، يتوقع جمع 650 مليون جنيه إسترليني (829.53 مليون دولار) من بيع سندات مقومة بالإسترليني على شريحتين.

وقالت الخدمة إن الصندوق الذي يدير أصولا تزيد قيمتها على 700 مليار دولار حدد السعر الاسترشادي لشريحة السندات لأجل خمس سنوات عند 115 نقطة أساس فوق السندات الحكومية البريطانية و125 نقطة أساس بالنسبة لشريحة السندات لأجل 15 عاما.

وأضافت الخدمة أن الصفقة اجتذبت طلبيات شراء تزيد قيمتها على 3.4 مليار جنيه إسترليني، ومن المتوقع تسعير الشريحتين في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

(الدولار = 0.7836 جنيه إسترليني)

    المصدر :
  • رويترز

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