الصواريخ من قطاع غزة تطال بدو صحراء النقب العرب

في بلدة عرعرة النقب في جنوب إسرائيل، يتجمّع شباب قرب سيارات محترقة جراء سقوط صاروخ من قطاع غزة تسبّب بمقتل طفل، ويتحدثون عن رعبهم من وصول الحرب إليهم، ويطالبون السلطات بتوفير ملاجىء لهم.

ويروي علاء أبو جامع (30 عاما) أنه كان ذاهبا لإحضار الفطور لأطفاله صباح السبت السابع من تشرين الأول (أكتوبر) عندما بدأ هجوم حركة “حماس” غير المسبوق على إسرائيل. ما إن وصل بالسيارة عائدا أمام باب منزله، دفعته قوة صاروخ سقط في المكان “مسافة ستة أمتار”.

ويقول لوكالة فرانس برس: “لم أستطع التحرك، جاء شباب وأخرجوني من السيارة، أصيبت رجلي بشظايا ونقلتُ الى المستشفى للعلاج. بقيت ثلاثة أيام من دون أن أفهم ما يجري ولا أسمع شيئا ولا أنام.. حتى الآن، أنا أستيقظ في الليل خائفا ومرتبكا”.

ويضيف: “كان الطفل يزن (5 سنوات) يقف عند باب منزله المجاور بالقرب من سيارة أخرى. لدى انفجار الصاروخ، تحرّكت السيارة من مكانها واحترقت مع عدد آخر من السيارات، وقتل يزن… صار أشلاء”.

تواصل الحريق لمدة ساعتين ولم تصل فرق الإطفاء. ويتابع أبو جامع “اهتزت المنازل، وتكسّرت النوافذ”، مشيرا الى أن السكان “أحضروا جرافة غطّت النار بالتراب”، فيما أحدث الصاروخ حفرة بعمق “أكثر من ثلاثة أمتار”.

وأكدّ الشباب المتحلقون في الشارع أن السكان لم يسمعوا صفارات إنذار.

ويقول زكريا، والد الطفل يزن والذي يعمل سائق سيارة، والدموع في عينيه، “كنت في إيلات صباح السبت عندما علمت أن ابني قتل. عدت وسط تبادل القصف بين حماس وإسرائيل ورأيت ابني في المستشفى”. ثم يختنق صوته ولا يقدر على مواصلة الكلام.

وتقع عرعرة النقب في جنوب إسرائيل على بعد حوالى 25 كيلومترا من بئر السبع، وهي ذات غالبية عربية، ويشكو سكانها، كما غيرهم من بدو صحراء النقب، من تهميش من السلطات الإسرائيلية. كما يعيش عدد كبير من بدو صحراء النقب في قرى لا تعترف بها إسرائيل، ويعانون من مصادرة أملاكهم ومحاولات مستمرة لهدم بيوتهم.