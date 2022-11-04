الصومال.. اشتباكات تسفر عن مقتل 100 من مسلّحي حركة الشباب

أفادت وزارة الدفاع الصومالية بأنّ الجيش وميليشيات عشائرية متحالفة معه قتلوا 100 على الأقل من مقاتلي حركة الشباب، في اشتباكات عنيفة بمنطقة هيران بوسط البلاد، بعد أيام من تفجيرين أسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 120 شخصًا في العاصمة.

وأعلنت حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن تفجير سيارتين ملغومتين أمام وزارة التعليم في مقديشو يوم 29 تشرين الأول، في الحادث الأكثر دموية منذ انفجار شاحنة ملغومة أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص في الموقع نفسه قبل خمس سنوات.

وقتلت الجماعة المتشددة عشرات الآلاف من الأشخاص في تفجيرات منذ عام 2006، في معركتها للإطاحة بالحكومة المركزية الصومالية المدعومة من الغرب، وفي سبيل مسعاها لتطبيق تصورها عن الشريعة الإسلامية.

وتتعرض حركة الشباب لضغوط منذ شهر آب حين بدأ الرئيس حسن شيخ محمود حملة منسقة ضدها بدعم من الولايات المتحدة وميليشيات عشائرية.

إلى ذلك، نشرت قناة على تيليغرام مرتبطة بالجيش الوطني صورًا تظهر فيها عشرات الجثث، تزعم أنها لمقاتلين من حركة الشباب.

وقالت الحركة إنها قتلت عشرات من جنود الجيش ومقاتلي الميليشيات العشائرية في اشتباكات ضارية الخميس، وإن ثمانية من مقاتليها لقوا حتفهم في غارة جوية ألقوا باللائمة فيها على الولايات المتحدة.

أمّا الجيش الأميركي فأشار الى أنه سيرد قريبًا حين سئل عن الضربة الجوية المزعومة.