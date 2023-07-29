الصومال.. عمليّة عسكريّة ضدّ حركة "الشباب" والكشف عن خسائر فادحة

قتل الجيش الصومالي 100 عنصر من حركة “الشباب” في عملية عسكرية في منطقة تقع بين محافظتي شبيلى الوسطى وغلغدود، في وسط البلاد، وفق ما أفاد نائب وزير الإعلام في الصومال عبد الرحمن يوسف العدالة، اليوم السبت.

وأضاف العدالة أن العملية جرت بالتعاون بين الجيش الوطني والشركاء الدوليين، وأسفرت عن تدمير 14 مركبة عسكرية تابعة للحركة، وقاعدة كانت تستخدمها للاجتماع، وتكبدت الحركة خسائر فادحة بسبب العملية العسكرية.

وأكد العدالة أنّ “بين العناصر التي قتلت في العملية العسكرية، قيادات بارزة في الحركة الإرهابية ومليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة”.

وفي وقت سابق، لقي أكثر من 60 عنصرًا من “حركة الشباب” مصرعهم، يوم الأربعاء الماضي، خلال عملية للجيش الصومالي في إقليم باي جنوبي البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الإعلام الصومالية بـ “مقتل أكثر من 60 مسلحًا بحركة الشباب في عملية مشتركة بين الجيش الوطني الصومالي وسكان محليين في إقليم باي، والعملية جزء من الجهود الأخيرة لمكافحة الإرهاب في جنوب غربي الصومال”.

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، في وقت سابق من هذا الشهر، القضاء على 200 عنصر من “حركة الشباب” في عمليات في مناطق متفرقة، خلال الأيام القليلة السابقة للإعلان.