الصومال.. قتلى وجرحى في تفجير استهدف حافلة ركاب

قُتل ستة أشخاص على الأقل في انفجار استهدف حافلة ركاب في منطقة على مشارف العاصمة مقديشو، اليوم الأربعاء، وفق ما قالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية.

وذكرت الوكالة نقلًا عن محمد إبراهيم، حاكم إقليم شبيلي السفلى، أنّ الهجوم وقع على طريق بين منطقتي قوريولي وماركا وأصيب 12 آخرون.

وأشارت الوكالة على منصة إكس (تويتر سابقًا) إلى أنّ إبراهيم قال إن هجومًا إرهابيًا وراء الانفجار.

ولم يوجّه إبراهيم اتهامًا لأي جماعة بالمسؤولية عن الهجوم.

وكانت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة قد أعلنت في الماضي مسؤوليتها عن هجمات مماثلة.

كما تقاتل الحركة منذ عام 2006 للإطاحة بالحكومة المركزية الصومالية.