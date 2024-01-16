الصومال.. مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين في تفجير انتحاري بمقديشو

قالت السلطات الصومالية الثلاثاء إن تفجيرا انتحاريا في العاصمة مقديشو أدى لمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين في هجوم أعلنت حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عنه.

وقال صادق علي المتحدث باسم الشرطة إنه بينما كانت الشرطة تطارد منفذ الهجوم قام الانتحاري بتفجير نفسه أمام المطعم الهندي في منطقة حمروين بمقديشو.

وأعلنت حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة في بيان أن الانفجار استهدف مسؤولين أمنيين محليين، مشيرة إلى سقوط ضحايا لم تذكر عددهم.

وكثيرا ما تهاجم حركة الشباب مواقع عسكرية وأهدافا مدنية وحكومية في إطار حملة للإطاحة بالحكومة الصومالية وإقامة نظام حكم يعتمد على مفهومها للشريعة الإسلامية.