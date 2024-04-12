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الصومال يقول إنه لن يقبل أبدا قاعدة بحرية إثيوبية في منطقة أرض الصومال

منذ ساعة واحدة
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 قال وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، اليوم الجمعة: “إن الصومال لن يقبل أبداً خطة إثيوبيا لبناء قاعدة بحرية في منطقة أرض الصومال، لكنه سيدرس منح إثيوبيا حق الوصول إلى موانئ تجارية إذا تمت مناقشة الأمر بشكل ثنائي”.

وأثارت إثيوبيا التي ليس لها منافذ بحرية خلافاً دبلوماسياً مع مقديشو في يناير كانون الثاني عندما وقّعت اتفاقاً مع أرض الصومال لاستئجار 20 كيلومتراً من سواحلها مقابل الاعتراف بالمنطقة دولة مستقلة.

ووصف الصومال الاتفاق بأنه” غير قانوني لأنه يعتبر أرض الصومال جزءاً من أراضيه على الرغم من أنه يتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991″.

    المصدر :
  • رويترز

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