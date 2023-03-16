الصين: أمريكا لم تثبت أن تيك توك يهدد الأمن القومي

قالت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، إن الولايات المتحدة لم تقدم بعد دليلا على أن تطبيق (تيك توك) يشكل تهديدا للأمن القومي، مضيفة أنه يتعين على السلطات الأمريكية الكف عن محاربة مثل هذه الشركات.

جاء ذلك في إفادة صحفية يومية للمتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين.

وذكرت شركة تيك توك أمس الأربعاء أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من ملاكها الصينيين التخلي عن حصصهم في تطبيق الفيديو الشهير أو مواجهة حظر أمريكي محتمل. وتيك توك مملوكة لشركة (بايت دانس) الصينية العملاقة للتكنولوجيا.

طلبت الحكومة الأمريكية من شركة “بايت دانس” ومقرها الصين بيع أسهمها في تطبيق “تيك توك” الواسع الانتشار أو مواجهة حظره في الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأربعاء.

وتتخذ القوى الغربية وبينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة موقفًا حازمًا حيال التطبيق مخافة إساءة استخدام بيانات المستخدمين من قبل المسؤولين الصينيين.

وتصاعد القلق من عمليات تجسس صينية في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام بعد إسقاط منطاد صيني في المجال الجوي الأمريكي.

ورحّب البيت الأبيض الأسبوع الماضي بمشروع قانون يسمح للرئيس جو بايدن بحظر “تيك توك”، وفق ما أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيان.

وأضاف سوليفان أن مشروع القانون المقدم من الحزبين الرئيسين “سيمكّن حكومة الولايات المتحدة من منع بعض الحكومات الأجنبية من استغلال خدمات التكنولوجيا (…) بطريقة تشكل خطرًا على البيانات الحساسة للأمريكيين وعلى أمننا القومي”.

وأدى دعم مشروع القانون في مجلس الشيوخ والبيت الأبيض إلى تعزيز الزخم السياسي ضد “تيك توك” الذي يتم التحضير أيضًا لمشروع قانون آخر ضده في مجلس النواب.

وتعد مشاريع القوانين المتشددة ضد الصين من الأمور النادرة التي تحظى بدعم الحزبين في الكونغرس، حيث يهيمن الجمهوريون في مجلس النواب والديمقراطيون في مجلس الشيوخ.

ويدّعي “تيك توك” أن لديه أكثر من مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم بينهم أكثر من 100 مليون في الولايات المتحدة.