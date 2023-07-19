الصين: أميركا تحتاج إلى حكمة كسينجر وشجاعة نيكسون

اعتبر كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر في بكين اليوم الأربعاء، أنّ الولايات المتحدة في حاجة إلى “حكمة دبلوماسية على طريقة كيسنجر” في سياساتها مع الصين، وسط انحدار العلاقات الثنائية لأدنى مستوى لها.

وقالت واشنطن إنها على دراية بزيارة كيسنجر (100 عام) للصين، لكنها أوضحت أنّه لا يقوم بها كممثل للحكومة الأميركية.

وشغل كيسنجر منصب وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي في إدارتي الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد.

وكان لكسينجر دور دبلوماسي رئيسي في تطبيع العلاقات بين واشنطن وبكين في السبعينيات، ويزور الصين بصورة دورية منذ أن ترك منصبه.

وأثنى وانغ على الدبلوماسي الأميركي السابق، مشيرًا إليه على أنه “صديق قديم”، وأشاد بدوره “الذي لا يمكن لغيره القيام به” في تعزيز التفاهم المتبادل بين الدولتين.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ خلال الاجتماع: “السياسات الأميركية تجاه الصين تتطلب حكمة كسينجر الدبلوماسية وشجاعة نيكسون السياسية”.

هذا وتؤثر مجموعة من القضايا على العلاقات الصينية-الأمريكية بما في ذلك شراكة الصين مع روسيا ومطالبها بالسيادة على تايوان التي تخضع للحكم الديمقراطي، ودعوات أميركية إلى فرض قيود تجارية على التكنولوجيا الحديثة.

وقال وانغ بخصوص تايوان إن الولايات المتحدة يجب أن تتنحى جانبًا فيما يتعلق “بالأنشطة الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان” إذا كانت تأمل حقًا في تحقيق الاستقرار في مضيق تايوان.

وزار مسؤولون أميركيون كبار، بمن فيهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين، الصين مؤخرًا بهدف تحقيق الاستقرار في العلاقات بين القوتين العظميين.