الصين.. إصابة أول كلب بفيروس “كورونا”

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مع انتشار فيروس كورونا المستجد وتسجيل آلاف الإصابات حول العالم، رصدت نتائج مخبرية إصابة كلب في هونغ كونغ بالفيروس التنفسي.

وبحسب التقارير، فإن صاحبة الكلب، إيفون شو هاو يي، كانت قد أصيبت بالفيروس، قبل نقل العدوى إلى كلبها.

ويخضع الكلب حاليا لحجر صحي صارم، على أمل أن يتم إطلاق سراحه بعد مرور 14 يوما، إذا تماثل للشفاء.

وفور شكها بإصابته، توجهت إيفون مع كلبها إلى أطباء بيطريين في منطقة “هابي فالي”، حيث تم فحص عينات أخذت من الفم والأنف والشرج.

وأتت نتيجة التحاليل إيجابية؛ الكلب مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب السلطات المحلية، فإن الكلب لا تظهر عليه أي أعراض مرتبطة بالمرض، لكن عليه البقاء في الحجر الصحي.

وقالت وزارة الزراعة والثروة السمكية والمحميات في هونغ كونغ إنها “لا تملك إثباتا لإمكانية إصابة الحيوانات بعدوى فيروس كورونا COVID-19، أو أن تكون مصدرا لعدوى الناس”.

وتقول وسائل إعلام محلية إن هذا الحيوان هو الكلب الوحيد الموجود في مرافق الحجر الصحي في المنطقة.

وخلال فترة الحجر، سيتم إخضاع الكلب لفحوص متكررة، حتى يتم التأكد من خلوه من أي أمراض مرتبطة بفيروس كورونا.

وقال أحد المسؤولين إن على جميع من يملكون حيوانات أليفة الحرص على تطبيق عادات النظافة والتعقيم وغسل الأيدي كلما تواصلوا بشكل مباشر مع حيواناتهم.