الصين: إلغاء التعريفة الجمركية الأميركية على بضائعنا يفيد الجميع

أشارت “شو جيويه تينغ”، المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، الى أن إلغاء التعريفة الجمركية الأميركية على البضائع الصينية يفيد الجميع.

وقالت تينغ، خلال مؤتمر صحفي،: “إن الجانب الصيني يرى دائما أن إلغاء الولايات المتحدة لجميع التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة على البضائع الصينية سيُفيد كلا البلدين والعالم”، وفقا لوكالة “شينخوا” الصينية.

وأضافت أنه “بالنظر إلى الوضع الحالي لارتفاع التضخم، فكلما أسرع الجانب الأميركي في رفع التعريفات الإضافية على البضائع الصينية، سيستفيد المستهلكون والشركات بشكل أسرع”.

وأشارت إلى أنه “على الجانبين الالتقاء بعضهما ببعض في منتصف الطريق، وبذل جهود مشتركة لتهيئة مناخ وظروف للتعاون الاقتصادي والتجاري”.

كما أكدت ضرورة الحفاظ على استقرار سلاسل التصنيع والتوريد العالمية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين والعالم بأسره.

في المقابل، اعتبرت ممثلة التجارة الأميركية “كاثرين تاي”، أن الرسوم الجمركية على السلع الصينية “أداة ضغط مهمة” في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وأن إزالتها سيكون لها على الأرجح تأثير محدود في السيطرة على التضخم على المدى القصير.

وشددت تاي في كلمتها خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ، على أن إدارة الرئيس جو بايدن تركز على حماية المصالح التجارية الأميركية في مواجهة خطط الصين للسيطرة على صناعات مهمة مثل أشباه الموصلات.

كما أعربت عن أسفها لما اعتبرته عدم وفاء بكين بالتزاماتها التجارية.

وقالت إن “الرسوم الجمركية على السلع الصينية هي برأيي أداة ضغط مهمة، والمفاوض التجاري لا يتخلى أبداً عن أداة ضغط”، وفقاً لما نقلته وكالة “فرانس برس”.