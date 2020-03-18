كورونا
احد مستشفيات الصين حيث يخضع العديد للفحص من فيروس كورونا الذي مصدره ووهان Getty Images
أخبار العالم

الصين .. احصائيات جديدة “مطمئنة” من بؤرة كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الأربعاء، أن البر الرئيسي للبلاد سجل 13 حالة إصابة جديدة فقط بفيروس كورونا، الثلاثاء، انخفاضا من 21 حالة في اليوم السابق.

وأضافت، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني يرتفع بذلك إلى 80894 مصابا.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب التفشي على البر الرئيسي إلى 3237 حتى نهاية يوم الثلاثاء، بزيادة 11 حالة وفاة جديدة مقارنة باليوم السابق.

المزيد من الأخبار

مئات من البارزين الروس يرسلون رسالة مفتوحة تندد بانقلاب…

مفاجآت صادمة حول المتوفى المصري الثاني بكورونا.. خطأ في…

وسُجلت الوفيات الجديدة في إقليم هوبي، بؤرة تفشي فيروس كورونا في الصين، ومن بينها 10 حالات وفاة في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

ولليوم الخامس على التوالي، يفوق عدد الإصابات الواردة من الخارج في الصين عدد حالات العدوى داخل البلاد التي سجلت حالة عدوى محلية واحدة فقط في ووهان، الثلاثاء.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

بالفيديو: ضحايا فيروس كورونا يصارعون الموت داخل مستشفى في إيطاليا

أخبار العالم

“الصحة العالمية”: بلدان الشرق الاوسط لا تبلغنا عن الحالات المكتشفة

أخبار العالم

آخر تطورات كورونا..أكثر من 8 آلاف حالة وفاة و200 ألف مصاب حول العالم

أخبار العالم

إيران تسجل أكبر عدد من الوفيات بكورونا في يوم واحد