الصين.. ارتفاع عدد قتلى الانهيار الجليدي الى 28

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينغوا” الرسمية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة 20\1\2023 أن ما لا يقل عن 28 شخصا لقوا حتفهم في انهيار جليدي في مدينة نينغتشي في منطقة التبت الجنوبية الغربية.

وقالت شينغوا إن عمليات الانقاذ في مكان الحادث انتهت.

ونقلت جلوبال تايمز عن مسؤول حكومي محلي في المنطقة الواقعة بغرب الصين قوله إنه تم العثور على 53 ناجيا، خمسة منهم أصيبوا بجروح خطيرة.

وقالت شينغوا إن الانهيار الجليدي نجم عن رياح قوية مع ارتفاع درجة حرارة الطقس ووقع في الساعة الثامنة مساء، الثلاثاء حيث تقطعت السبل بالناس والمركبات.